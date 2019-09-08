 التأمين الصحي الشامل: تسجيل 52% من مواطني بورسعيد بالمنظومة - بوابة الشروق
الأحد 8 سبتمبر 2019 12:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

التأمين الصحي الشامل: تسجيل 52% من مواطني بورسعيد بالمنظومة

هديل هلال
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:34 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:34 ص

قال أيمن رخا المنسق الميداني لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إنه تم تسجيل 470 ألف مواطن بالمنظومة، بنسبة تقارب 52% من المواطنين حتى الآن.

وأضاف في لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «OnE»، مساء السبت، أن المنظومة نجحت في عمل 4600 عملية، وتوفير عمليات لم تتوفر بالمحافظة قبل إنشاء المنظومة من عمليات قسطرة قلب الأطفال، بمستشفى النصر، وجراحات الأورام، جراحات الشبكية، جراحات القرنية والقوقعة، لافتًا إلى أن النجاح الأكبر يتمثل في تقديم خدمة طبية للشعب، دون الاضطرار إلى التوجه إلى مستشفيات أخرى خارج المحافظة.

وأشار إلى أن المنظومة تجاوزت العقبات التي واجهتها خلال فترة التسجيل التجريبي بنسبة 90%، موضحًا: «بحل مشكلة تسجيل المواطن لبياناته، وحل مشكلة كيفية تيسير حركة الإحالة بتفعيل نظام طب الأسرة، وتقديم التوعية للمواطن بكيفية تقديم الخدمة الصحية له».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك