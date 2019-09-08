التأمين الصحي الشامل: تسجيل 52% من مواطني بورسعيد بالمنظومة

قال أيمن رخا المنسق الميداني لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إنه تم تسجيل 470 ألف مواطن بالمنظومة، بنسبة تقارب 52% من المواطنين حتى الآن.

وأضاف في لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «OnE»، مساء السبت، أن المنظومة نجحت في عمل 4600 عملية، وتوفير عمليات لم تتوفر بالمحافظة قبل إنشاء المنظومة من عمليات قسطرة قلب الأطفال، بمستشفى النصر، وجراحات الأورام، جراحات الشبكية، جراحات القرنية والقوقعة، لافتًا إلى أن النجاح الأكبر يتمثل في تقديم خدمة طبية للشعب، دون الاضطرار إلى التوجه إلى مستشفيات أخرى خارج المحافظة.

وأشار إلى أن المنظومة تجاوزت العقبات التي واجهتها خلال فترة التسجيل التجريبي بنسبة 90%، موضحًا: «بحل مشكلة تسجيل المواطن لبياناته، وحل مشكلة كيفية تيسير حركة الإحالة بتفعيل نظام طب الأسرة، وتقديم التوعية للمواطن بكيفية تقديم الخدمة الصحية له».