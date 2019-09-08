المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: سنتخذ إجراءات إضافية ما لم يحدث تقدم في المفاوضات مع الصين

أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أن واشنطن ترغب في رؤية نتائج المحادثات التجارية مع بكين في الأجل القريب، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات إضافية ما لم يحدث تقدم في المفاوضات.

وقال كادلو، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت، إن واشنطن لا تمانع امتداد الحرب التجارية لوقت طويل ما لم تمضي الأمور بالشكل الصحيح.

وفي سياق متصل، هبطت الصادرات الصينية بشكل مفاجىء في شهر أغسطس في إشارة إلى تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتداعيات الحرب التجارية مع واشنطن، حيث تراجعت صادرات الصين بنسبة واحد في المائة في أغسطس، مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتراجع حجم الفائض التجاري الصيني إلى 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة بـ 45.06 مليار في يوليو.

وكان شهر أغسطس شهد تصعيدا في النزاع التجاري الصيني الأمريكي الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن عن رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على عدد كبير من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر، لترد الصين برسوم انتقامية.