 الصومال: العثور على ضابط أوغندي بـ«أميصوم» ميتا في ظروف غامضة - بوابة الشروق
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الصومال: العثور على ضابط أوغندي بـ«أميصوم» ميتا في ظروف غامضة

مقديشيو - أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 2:32 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 2:32 م

أعلن مسئولون بالصومال وفاة أحد كبار ضباط الشرطة الأوغنديين المنضمين إلى بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" في مقر إقامته في العاصمة "مقديشيو" في ظروف غامضة.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأحد، أن مساعد مفتش الشرطة الأوغندي، ويدعى إدوارد باغونزا، عُثر عليه ميتا صباح أمس السبت، وأضافت أن إجراءات الدفن تجرى حاليا بالتعاون مع قيادة "أميصوم".

يذكر أن نحو 16 من أفراد القوة الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقى في الصومال قتلوا خلال الهجمات التي تشنها حركة "الشباب" الإرهابية فى البلاد منذ عام 2017.

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