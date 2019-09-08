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الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي يعدد مكاسب ودية السعودية

محمد عبد المحسن
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:28 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 12:28 ص

أكد وائل رياض، المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي، أن الجهاز الفني للمنتخب حقق عدة مكاسب من الفوز على السعودية وديًا مساء أمس الجمعة بملعب السويس.

وقال رياض في تصريحات تصريحات تلفزيونية عبر قناة «صدى البلد»: «المنتخب السعودي قوي ومواجهته تعتبر إعداد جيد لنا، والفوز أمر مهم لأنه يجعل اللاعبين معتادين على ذلك ويعيد ثقة للجماهير التي عانت مؤخرًا من نتائج المنتخب الأول».

وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي: «المنتخب الأول دائمًا ما حقق نتائج جيدة وأسعد الجماهير ويجب مساندته، والمنتخب الأولمبي يسعى لإسعاد الشعب المصري ورسم البسمة على وجوه الجماهير».

وأتم: «الجهاز الفني يعتمد على أكثر من طريقة لعب سواء بثلاث مدافعين أو ثلاث لاعبين في وسط الملعب، وهناك أمور مهمة بجانب الطريقة الرقمية مثل التوفيق والالتزام والروح القتالية».


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