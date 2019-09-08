بحث سبل التعاون بين جامعة بنى سويف ومطرانية ببا

استقبل منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، الأنبا اسطفانوس أسقف مطرانية ببا والفشن وسمسطا والقمص مكسيموس جرجس والقس بولس رمزي؛ لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والتنموية والخدمية ، بحضور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة، وحدة الصف بين قطبي الأمة، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التي تدل على مشاعر المحبة والأخوة بين نسيجي الأمة وتضامنهما في إطار واحد في جميع المناسبات المشتركة من أبناء الوطن.

وشدد على حرص الجامعة على التعاون مع الكنيسة في مجال خدمة المجتمع لتقديم الخدمات لجميع فئات وطبقات الشعب.

ومن جانبه، قدم الوفد دعوة لرئيس الجامعة للمشاركة في المؤتمر الأكاديمي الذى تنظمه مطرانية ببا عن التراث القبطي ، والذى يعد الأول من نوعه في منطقة شمال الصعيد بمشاركة العديد من الأساتذة المتخصصين في التراث القبطي في الجامعات المصرية.