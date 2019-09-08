مقتل انتحارية مشتبه بها في هجوم تم إحباطه بجنوب الفلبين

ذكر الجيش الفلبيني أن انتحارية مشتبها بها قتلت ، اليوم الأحد، جراء هجوم تم إحباطه على وحدة عسكرية في جنوبي البلاد.

وكانت الانتحارية، التي ترتدي زيا نسائيا تقليديا، على وشك دخول الوحدة في بلدة إندانان في إقليم سولو / ألف كيلومتر جنوبي مانيلا/ إلا أن الجنود أوقفوها.

وقال اللفتنانت كولونيل جيرارد مونفورت، المتحدث باسم مجموعة عمل مكافحة الإرهاب في سولو، إن المشتبه بها فجرت قنبلة بينما اتخذ الجنود مواقع دفاعية للحماية من الانفجار.

وأضاف: "اشتبه الحرس لأن بطن المشتبه بها كانت تبدو ضخمة .. وقد طلبوا منها بصوت عال أن تتوقف وألا تدخل، واتخذ الجميع مواقع قتالية".

وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيخانا ،وهو قائد عسكري، إنه تم جمع أشلاء جثة المرأة لكن السلطات لم تحدد هويتها بعد.