عضو هيئة كبار العلماء: لابد من سد النزعات التي تؤدي إلى التعصب والإرهاب

قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، إن الحروب والاستعمار قضت على المحبة والسلام، وإنه في عصرنا الحديث ظهرت الفردية والمادية التي طغت على القوة الروحية، وطغت الأفكار التي تدعو إلى الفردية والطبقية مثل الماركسية وغيرها.

وأوضح القوصي- في كلمته ضمن فعاليات مبادرة (أوطان بلا إرهاب)- أن مؤسسة الأزهر الشريف تعمل كسد منيع ضد مفاهيم الإرهاب والفردية وترسخ لأفكار السلام المجتمعي وإرساء مبادئ التكافل والتعايش السلمي وتعمل على سد النزاعات التي تؤدي إلى الإرهاب.

وأشار إلى أهمية التنبه إلى خطورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات إلى التناحر والإرهاب، مطالبا باستخدام وسائل الاتصال الحديث في نقل رسالة الأزهر وسماحته للعالم أجمع.

وطالب القوصي الوافدين، في ختام كلمته، بأن يكونوا أداة بناء وأن ينشروا قيم الحق والخير والسلام.

في سياق متصل، أكد الحاضرون لفعاليات المبادرة، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أهمية الانتماء إلى الأوطان والدين، وأن الأعمال الإرهابية التي تنتج عن الأفكار غير الصحيحة لا يمكن أن تمت للدين الإسلامي بأي صلة.

وأشاروا إلى ضرورة أن تعقب المبادرة عدة أعمال تتجلى في ورش عمل للوافدين على مدار العام تناقش فكرة الانتماء للوطن، ومحاربة الأفكار المغلوطة التي تؤدي للعنف.