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شاهد.. الآلاف يستقبلون البابا فرنسيس قبل القداس بمدغشقر

دينا النجار
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 11:44 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 11:45 ص

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، مقطع فيديو يوضح استقبال الآلاف لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول فور وصوله لدى مدغشقر لإقامة القداس، حاملين الأعلام؛ ليرد عليهم بابا الفاتيكان التحية ملوحًا بيده لهم.

ووصل بابا الفاتيكان إلى موزمبيق، يوم الأربعاء الماضي، في مستهل جولة أفريقية تشمل أيضًا مدغشقر وجزر موريشيوس، وهي ثلاث دول مهددة بقوة بسبب تغير المناخ.

وتتصدر مسألة حماية البيئة وتسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ جدول أعمال البابا فرانسيس، الذي أطلق رسالة بابوية بهذا الشأن في عام 2015 وقال في يونيو الماضي إن الكنيسة «ملتزمة تمامًا بأداء دورها» للمساعدة على وقف تغير المناخ.

ويختتم البابا جولته بزيارة موريشيوس، التي تقع شرق مدغشقر في المحيط الهندي وتعاني أيضًا من الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.

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