عمدة إسطنبول: معرض السيارات المستأجرة يهدف لوقف إهدار الموارد

قال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للصحفيين اليوم الأحد، إن معرضه في حي يني كابي لمئات السيارات المستأجرة التي بقيت بلا استفادة منها في عهد سلفه هو محاولة "لوقف إهدار" الموارد في المدينة.

وتم توقيف مئات السيارات المؤجرة، بما في ذلك بعض العلامات التجارية الفاخرة، في ميدان عام في إسطنبول من أجل الكشف عن "التبديد السابق للموارد البلدية"، وفقا لمكتب العمدة.

وتردد أن رئيس البلدية السابق المنتمي لحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "حزب العدالة والتنمية" الحاكم قد استأجر السيارات، لكنها بقيت دون الاستفادة منها.

وأنهى إمام أوغلو، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، ولاية استمرت 25 عاما للمحافظين الإسلاميين في إسطنبول، كبرى مدن تركيا، بعد الانتخابات التي أجريت في 23 يونيو.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد إمام أوغلو بالكشف عن تفاصيل ما وصفه بأنه "إنفاق مهدِر للموارد" و"فساد" في ظل إدارة حزب العدالة والتنمية.

وانتقد وزير الداخلية سليمان صويلو، يوم الجمعة، المعرض الذي أقامه العمدة.

وعندما سئل عما إذا كان بالإمكان إقالة إمام أوغلو، قال صويلو إنه سيقدم تفاصيل خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولم يعط مزيدا من التفاصيل.