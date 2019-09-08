ضبط 4282 متهما هاربا من أحكام متنوعة بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة، مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4282 متهما، منهم 1214 حكما جزئيا، و144 حكم مستأنف، و2883 حكم غرامات، 31 حكم مخالفات، ضبط 10 متهمين محكوم عليهم في جناية، كما تم تحصيل 124 ألفا 841 جنيهات غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.