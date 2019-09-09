ديزني تعتزم استئجار ستوديوهات إنتاج أفلام جيمس بوند ببريطانيا

ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية اليوم الأحد، أن شركة والت ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه وافقت على استئجار معظم مركز ستديوهات بينوود جروب للإنتاج بمنطقة باكينجهامشاير الواقعة على بعد 20 ميلا غربي العاصمة لندن، في خطوة تكثف المعركة على ملكة الإنتاج السينمائي في بريطانيا.

ومن بين الأفلام الشهيرة التي أنتجتها هذه الاستديوهات سلسلة أفلام جيمس بوند.

ووقعت والت ديزني عقد استئجار لمدة 10 سنوات لكل المساحة باستثناء اثنين من الاستديوهات، لكن وكالة أنباء بلومبرج أفادت أن الصحيفة لم تحدد المصدر الذي حصلت من على هذه المعلومات كما لم توضح مبلغ الصفقة.

كانت شركة الترفيه الأمريكية قد استخدمت بالفعل هذه المنشآت لإنتاج أفلام مثل "ذا رايس أوف سكاي ووكر" وهو الأحدث في سلسلة أفلام حرب النجوم من المقرر طرحه في دور العرض في ديسمبر المقبل، وإعادة إنتاج فيلم "دومبو" من إخراج تيم بورتون.

تأتي الخطوة بعد شهرين من إعلان شركة نتفلكس لخدمات البث الحي والفيديو إنشاء مركز بريطاني للإنتاج في موقع بينوود في منطقة شبرتون التي تبعد 18 ميلا جنوب غرب لندن.

ووفقا لبلومبرج، وتعرض نتفلكس وأمازون وأبل وديزني آلاف الساعات من البرامج الأصلية كل عام عبر منصاتها البث والتدفق، في محاولة أن تصبح المنصة الأولى لتدفق المواد الترفيهية.