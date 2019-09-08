 طالبان تستنكر قرار أمريكا بالغاء المفاوضات معها - بوابة الشروق
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طالبان تستنكر قرار أمريكا بالغاء المفاوضات معها

عناصر من حركة طالبان الأفغانية - صورة أرشيفية
عناصر من حركة طالبان الأفغانية - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 9:24 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 9:24 م

أعربت حركة "طالبان" الأفغانية المتمردة اليوم عن استنكارها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاء مفاوضات السلام معها.
وذكر راديو صوت أمريكا أن طالبان أكدت ، في بيان أصدرته بهذا الصدد ، أنها لن تتخلى عن القتال وأن الولايات المتحدة سوف تجبر في نهاية المطاف على العودة ثانية الى طاولة المفاوضات.
وكان ترامب قد قرر أمس السبت الغاء مفاوضات السلام مع طالبان بعد أن حملها مسئولية هجوم وقع مؤخرا في كابول وأسفر عن مصرع جندي أمريكي ، علاوة على 11 شخصا آخرين ، حيث تساءل الرئيس الأمريكي " أي نوع من البشر هؤلاء الذين يقتلون مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص من أجل تعزيز موقفهم في المفاوضات؟".


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