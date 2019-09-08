مركز المصالحة الروسي: عودة نحو 1500 لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 24 ساعة الماضية

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين بعودة نحو 1500 لاجىء إلى سوريا من أراضي الأردن ولبنان، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وجاء في نشرة المركز اليوم الأحد، بهذا الشأن: "إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عاد 1491 لاجئا إلى سوريا، حيث عاد 408 أشخاص (من بينهم 123 امرأة و208 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى عودة 1083 شخصا (من بينهم 325 امرأة و552 طفلا) من الأردن عبر معبر نصيب، كما عاد 8 نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن روسيا نفذت عمليتين إنسانيتين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث وزعت ألف سلة غذائية، من بينها 500 سلة غذائية في طرطوس، و500 سلة في دير الزور.

وذكرت نشرة مركز المصالحة أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية بالجيش السوري نفذت، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، عملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.2 هكتار من الأراضي، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 30 عبوة قابلة للانفجار.