الخارجية البريطانية: جونسون يصر على مساعيه في الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصر على مساعيه في الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأشار راب، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن رئيس الوزراء البريطاني لن يخرق القانون بالتأكيد، وأضاف " كان من الضروري استعادة الانضباط في حزب المحافظين".

وكان بوريس جونسون قد كتب رسالة إلى نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني، مؤكدا أنه لن يطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمقرر في 31 أكتوبر المقبل.

يذكر أن وزيرة العمل والمعاشات البريطانية أمبر رود قد استقالت من الحكومة، قائلة إنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الهدف الرئيس للحكومة.