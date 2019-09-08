مجلسا السيادة والوزراء بالسودان يعقدان أول اجتماع بعد أداء الوزراء اليمين

عقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، اليوم الأحد، وذلك بعد تأدية وزراء المرحلة الانتقالية القسم أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحضر مراسم القسم رئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر،بحسب موقع "باج نيوز"الاخباري .

وكان حمدوك قد أعلن الخميس الماضي تشكيل أول حكومة منذ عزل الرئيس عمر البشير، وتضم 14 وزيرا، وأربع نساء ، منهم أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في السودان.

يأتي عقد الاجتماع المشترك بعد نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.

وأنهى التوقيع على الوثيقة الدستورية عدة اشهر من الاحتجاجات من جانب السودانية للمطالبة بحكومة مدنية عقب قيام المجلس العسكري بعزل الرئيس السوداني عمر البشير في شهر أبريل الماضي .