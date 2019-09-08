قال التلفزيون الإيراني نقلا عن متحدث باسم الخارجية إن الناقلة الإيرانية وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الأحد.

وقررت المحكمة العليا في جبل طارق، الشهر الماضي، الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة وثلاثة ضباط.

واحتجزت سلطات المقاطعة البريطانية، منذ عدة أسابيع، ناقلة النفط الإيرانية «غرايس 1»، بتهمة أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط، في انتهاك لعقوبات أمريكية وأوروبية.

وظهرت ناقلة النفط الإيرانية التي كانت الولايات المتحدة تحاول ضبطها بالقرب من ميناء طرطوس السوري، حسبما قالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أمس السبت، نقلا عن صور الأقمار الاصطناعية.