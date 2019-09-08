القوات التركية تغادر الأراضي السورية بعد تفقد المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة

أنهت القوات التركية والأمريكية اليوم الأحد، الجولة الأولى لتفقد المنطقة الآمنة في شرق الفرات التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

وقال مصدر في مجلس تل ابيض العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "عاد الرتل العسكري التركي الذي دخل إلى الأراضي السورية صباح اليوم بعد أن أمضى أكثر من ساعتين بتفقد المنطقة الآمنة المتفق عليها مع قوات التحالف الدولي، حيث تفقد الوفدان التركي والأمريكي المنطقة الممتدة ما بين قريتي حشيشة ونص تل بريف الرقة الشمالي".

وقال سكان محليون في المنطقة لـ (د.ب.أ) إن "الرتل العسكري التركي الذي دخل الى الأراضي السورية من قرية فويلان / 33 كيلومترا شرق تل أبيض/ وعاد إلى الأراضي التركية وتركت القطعة الاسمنتية التي أزيلت من الجدار على الحدود مفتوحة بعد عودة القوات التركية.

وأشاروا إلى استمرار تحليق طائرات مروحية تركية وأمريكية في سماء المنطقة.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية أفادت بأنه بدأ اليوم تسيير أول دورية برية مشتركة بين الجيشين التركي والأمريكي في شرق الفرات بسوريا، وذلك في إطار فعاليات إنشاء "المنطقة الآمنة" المتفق عليها بين الجانبين.

أدانت سوريا بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن "هذه الخطوة تشكل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي وانتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا والولايات المتحدة لديهما أفكار مختلفة حول ما يسمى بالمنطقة الآمنة، وإن تركيا تريد إبعاد "التنظيم الإرهابي" بالكامل من المنطقة.

وتسعى أنقرة للسيطرة على منطقة على عمق 40 كيلومتراً في شمالي سوريا وإخراج القوات الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة هناك.

وتعتبر تركيا هذه القوات، التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، التي تسيطر على مناطق شاسعة من شمالي سورية على حدودها، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مستمرا منذ عقود داخل تركيا.

وذكر أردوغان إن الولايات المتحدة مصممة على إنشاء المنطقة الآمنة "ليس من أجلنا، بل من أجل المنظمة الإرهابية" دون تقديم مزيد من التوضيح.

يشار إلى أن واشنطن اعتمدت أيضًا على قوات سورية الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد باعتبارها المجموعة الأكثر فاعلية في قتال تنظيم داعش في سوريا.