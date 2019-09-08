متظاهرو هونج كونج يشاركون في مسيرة للقنصلية الأمريكية

شارك عشرات الآلاف من مواطني هونج كونج في مسيرة اتجهت إلى القنصلية الأمريكية اليوم الأحد، حيث طالبوا الكونجوس الأمريكي بالسماح بمعاقبة مسؤولي المدينة الذين يثبت أنهم قاموا بقمع" الحريات الأساسية".



وحمل المتظاهرون الأعلام الأمريكية، ورددوا شعارات بالإنجليزية مثل " قاوموا بكين وحرروا هونج كونج"، أثناء المسيرة في شوارع هونج كونج.



وأشار عدد من المتظاهرين بأصابعهم الخمسة، مرددين هتافات مثل "خمسة مطالب، وليس أقل"، وطالبوا الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام بتنفيذ مطالبهم.



وكانت لام سحبت الأسبوع الماضي رسميا مشروع قانون مثير للجدل، كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات قبل ثلاثة أشهر، ولكن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة المظاهرات.



وكان مشروع القانون ينص على السماح لهونج كونج بتسليم المطلوبين للبر الرئيسي (الصين) ليحاكموا هناك.



وتتركز مسيرة اليوم على تسليم التماس، يطالب النواب الأمريكيين بالموافقة على قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج.



ويسمح القانون للحكومة الأمريكية بإلغاء تأشيرات الدخول أو تجميد أصول مسؤولين يثبت أنهم تورطوا في "قمع الحريات الأساسية" لسكان هونج كونج.