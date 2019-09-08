ألمانيا تعلق مهمة تدريب الشرطة الأفغانية حتى إشعار آخر

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علقت الشرطة الاتحادية الألمانية مشروع تدريب قوات الشرطة في أفغانستان، حتى إشعار آخر، في أعقاب هجوم إرهابي عنيف.

وأعلن متحدث باسم الداخلية الألمانية اليوم الأحد أنه لم يعد من الممكن الإقامة بالنُزُل شديد الحراسة في المنطقة المعروفة باسم "جرين فالدج" في العاصمة الأفغانية كابول.

وكانت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أوردت تقريرا في هذا الصدد في وقت سابق.

وأضاف المتحدث أن 11 شرطيا ومدير المشروع وجدوا مكانا داخل السفارة الألمانية، مشيرا إلى أن النصف الأخر من القوة الشرطة البالغ عددها الإجمالي 22 فردا غادروا بسبب عدم وجود نُزُل " ويجري حاليا توضيح المسألة الخاصة بمدى القدرة على مواصلة العمل".

ولفت المتحدث إلى أن هذا الأمر، "مرهون باستمرار التعاون الناجح مع سلطات الأمن الأفغانية".

وكان هجوم بسيارة مفخخة وقع ليلة الاثنين/الثلاثاء الأسبوع الماضي ضمن سلسلة هجمات أوقعت عشرات القتلى المدنيين والعسكريين.

وتمكن أفراد الشرطة الاتحادية الـ22 ومعاونو التنمية الألمان من اللجوء إلى مكان آمن وقت وقوع الهجوم.