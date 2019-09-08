 أفغانستان تشيد بجهود أمريكا للسلام بعد إلغاء ترامب للمفاوضات مع طالبان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أفغانستان تشيد بجهود أمريكا للسلام بعد إلغاء ترامب للمفاوضات مع طالبان

كابول - أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 11:52 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 11:52 ص

أشادت الحكومة الأفغانية، اليوم الأحد، بجهود واشنطن للسلام خاصة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء المفاوضات مع حركة طالبان الجارية منذ عام.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن الحكومة الأفغانية، فيما يتعلق بالسلام، تقدر جهود حلفائها الصادقة وهي ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء لتحقيق سلام دائم .. مؤكدا أن الشعب الأفغاني والحكومة يسعيان إلى تحقيق سلام دائم ومستدام وملتزمون ببذل أي جهد لضمان السلام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس /السبت/ إلغاء مفاوضات السلام مع طالبان وذلك بعد تبني الحركة هجوما في كابول أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين، حيث قال ترامب - في سلسلة تغريدات - إنه كان سيعقد اجتماعا سريا مع كبار زعماء طالبان في كامب ديفيد اليوم، بالإضافة إلى لقاء منفصل مع الرئيس الأفغاني.

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