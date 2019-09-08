عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، مقطع فيديو يظهر ترأس البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان القداس الإلهي في مدغشقر.

واستقبل الآلاف بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، اليوم، فور وصوله لدى مدغشقر لإقامة القداس، حاملين الأعلام؛ ليرد عليهم بابا الفاتيكان التحية ملوحًا بيده لهم.

ووصل بابا الفاتيكان إلى موزمبيق، يوم الأربعاء الماضي، في مستهل جولة أفريقية تشمل أيضًا مدغشقر وجزر موريشيوس، وهي ثلاث دول مهددة بقوة بسبب تغير المناخ.

وتتصدر مسألة حماية البيئة وتسليط الضوء على مخاطر تغير المناخ جدول أعمال البابا فرانسيس، الذي أطلق رسالة بابوية بهذا الشأن في عام 2015 وقال في يونيو الماضي إن الكنيسة «ملتزمة تمامًا بأداء دورها» للمساعدة على وقف تغير المناخ.

ويختتم البابا جولته بزيارة موريشيوس، التي تقع شرق مدغشقر في المحيط الهندي وتعاني أيضًا من الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.