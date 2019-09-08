وزير الدفاع العراقي: الجيش مستعد لتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية

أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري استعداد الجيش الانسحاب من المناطق الآمنة وتسليمها إلى وزارة الداخلية بصورة كاملة.

وقال الشمري ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد ـ "إن هناك استعدادات كاملة داخل وزارة الدفاع لتسليم الملف الأمني في المناطق والمدن الآمنة إلى قوات الداخلية"، محملا في الوقت نفسه وزارة الداخلية مسئولية تأمين هذه المناطق، دون أن يشير إلى أسماء هذه المناطق.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الداخلية، اللواء سعد معن ـ في تصريح خاص للقناة ـ أن وزارة الداخلية أنهت كافة الاستعدادات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة من ناحية الموارد البشرية واللوجستية والتقنية والفنية وذلك لتسلم الملف الأمني بشكل كامل من وزارة الدفاع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أمس السبت، عن وجود جدولة لاستلام الشرطة الاتحادية الملف الأمني في 4 محافظات عراقية.