إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات بالقرب من حدود غزة

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات بالقرب من حدود قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.