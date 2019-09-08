 إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات بالقرب من حدود غزة - بوابة الشروق
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إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات بالقرب من حدود غزة

نور رشوان
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 8:55 م

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات بالقرب من حدود قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

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