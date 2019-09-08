مقتل قيادي إرهابي بصفوف الوفاق خلال اشتباكات في طرابلس

قُتل القيادي الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة الفيتوري نصر الدباشي، خلال مواجهات مع الجيش الوطني الليبي في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد، أن القيادي المتطرف نصر الدباشي قتل، عندما كان يقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق، خلال مواجهات مع الجيش الوطني الليبي في محور (عين زارة) جنوب العاصمة طرابلس.

وأضافت أن الفيتوري (31 سنة) أحد أهم عناصر "الجماعة الليبية المقاتلة" الموالي لتنظيم القاعدة، وهو مطلوب من مكتب النائب الليبي في تهم خطف وابتزاز واتجار بالبشر إلى جانب جرائم قتل مسجلة ضده.