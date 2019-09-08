تنفيذ 7042 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة خلال 40 يوما في البحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملا.

وصرح المحافظ بأن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية (الزراعة والشرطة وأملاك الدولة)، قامت خلال الفترة من 24 يوليو الماضي وحتى 5 سبتمبر الجاري بتنفيذ 7042 قرار إزالة بإجمالي مساحة بلغت 244 فدان أراضي زراعية، ومساحة 1221543 م2 أراضى مباني تابعة لولايات جهات مختلفة، وهي تنفيذ: (269 قرار إزالة تابعة للوحدات المحلية - 3450 قرار إزالة تابعة لولاية الري والصرف - 330 قرار إزالة تابعة لولاية الآثار - 1709 قرارات إزالة تابعة لولاية الطرق - 214 قرار إزالة تابعة لولاية الأوقاف - 397 قرار إزالة تابعة لولاية حماية النيل - 659 قرار إزالة تابعة لولاية هيئة التعمير "الزراعة" - 14 قرار إزالة تابعة لولاية السكة الحديد).

وأشار آمنة إلى أن حملات إزالة التعديات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعاً في المضي قدماً في ملاحقة كل أشكال وصور التعديات وإزالتها بشكل فوري من بداية ظهورها في المهد، وبذل أقصى الجهود من أجل استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون.