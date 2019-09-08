الداخلية التونسية: منفذ حادث الطعن ضد العنصر الأمني يشتبه بنزعته التكفيرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، إن منفذ حادث الطعن ضد العنصر الأمني في مدينة توزر يشتبه في نزعته التكفيرية.

وألقت قوات الأمن القبض على منفذ الاعتداء بسكين على عنصر أمني بعد فترة وجيزة من وقوع الحادث بوسط المدينة.

وذكر المتحدث خالد حيوني لوكالة الأنباء التونسية "أقدم شخص يشتبه في نزعته التكفيرية، على طعن إطار من الأمن السياحي كان بصدد القيام بدورية عادية وسط المدينة، ووقع الحادث قبالة مقر ولاية توزر".

وأوضح أن "العنصر الأمني طعن بينما كان في سيارة أمنية رابضة أمام مقر الولاية دون معرفة أسباب الهجوم حتى الآن".

كما أضاف المتحدث "تمكنت الوحدات الأمنية من التعرف على الفاعل في ظرف وجيز ومن ثمة ألقت عليه القبض".

وتستعد تونس لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يوم 15 من الشهر الجاري. وتأمل السلطات في أن لا يعكرها أي حادث ارهابي.

ويعود آخر هجوم ارهابي إلى يونيو الماضي حينما شهدت العاصمة تفجيرين انتحاريين استهدفا سيارة امنية ومدخلا لمقر أمني أديا الى وفاة عنصر أمني وآخر مدني وإصابة عدة أشخاص.