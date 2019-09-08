إعصار دوريان يصل كندا

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قال المركز الكندي للأعاصير مساء السبت إن الإعصار دوريان وصل إلى الأراضي الكندية.

وجاء في بيان المركز "مركز الإعصار دوريان الاستوائي سابقا وصل إلى جنوب غرب من هاليفاكس في وقت سابق هذا المساء".

وأضاف البيان " أن دوريان سيستمر في ترك أثاره عبر المقاطعات البحرية لكندا برياح مدمرة وأمطار غزيرة هذا المساء".

وكانت العاصفة على بعد حوالي 48 كيلومتراً شمال شرقي هاليفاكس في الساعة 9 مساء يوم السبت (0000 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) وبلغت السرعة القصوى للرياح المدارية 148 كم في الساعة.

كان الإعصار يتجه نحو الشمال الشرقي بسرعة 47 كم في الساعة.