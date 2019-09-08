رصد ضباب عابر للحدود في ماليزيا وسط حرائق الغابات في إندونيسيا

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صرح مسؤول إندونيسي اليوم الأحد بأنه تم رصد ضباب عابر للحدود في ولاية ساراواك الماليزية بصورة مؤقتة، وذلك وسط استمرار حرائق الغابات في إندونيسيا.

والضباب العابر للحدود هو صورة من صور تلوث الهواء الموسمية، ويرجع سببها إلى حرائق الغابات وحرائق خُثّ النباتات خلال موسم الجفاف، ويأتي بصورة رئيسية من إندونيسيا.

وقال أجوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث إنه تم رصد الضباب في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) إلا أنه لم يتم رصده ثانية.

وأضاف: "نقاط اشتعال حرائق غابات تقع بالقرب من المناطق الحدودية في كالمنتان الغربية بإندونيسيا وساراواك الماليزية، وبالتالي فإن الضباب قد يكون قادما من حرائق الغابات في الجانبين".

وأشارت وكالة علوم المناخ في إندونيسيا إلى إن طول موسم الجفاف قلل من فرص هطول الأمطار في الكثير من مناطق البلاد.