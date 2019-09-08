معاناة جندي مارينز تخلت عنه أمريكا ويواجه الموت في معسكرات العزل

خدم خوزيه سيجوفيا، الجيش الأمريكي في صفوف المارينز، وتعرض لإصابتين إحداهما في الدماغ، وعوضا عن معاجلته قررت أمريكا إيداعه في أشهر معسكرات العزل بموجب القانون الجديد تجاه ذوي الأصول غير الأمريكية.

وتتناول صحيفة "الجارديان"، في قصة إنسانية، معاناة جنود مارينز سابقين قادتهم أصولهم اللاتينية للاحتجاز في معسكرات العزل تمهيدا لترحيلهم.

ويقول سيجوفيا، مرتديا ملابس السجن الحمراء في غرفة مكتومة دون نوافذ: "لن أموت هنا.. أرفض أن أموت في هذا المكان".

وبحسب سيجوفيا، فإنه طوال 21 شهرا عانى من عدم توفير أي علاج لأمراض القلب لديه، ولا الرعاية النفسية لاضطراب بعد الصدمة الذي أصيب به جراء الحرب، إلى جانب وضعه في العزل الانفرادي بشكل متكرر.

ويعد سيجوفيا أحد 15 شخصا رفعوا دعوات قضائية ضد الحكومة الأمريكية متهمين إياها بـ"وضعهم في ظروف صعبة ترقى لمستوى التعذيب"، كما أنه أحد آلاف الجنود الذين خدموا أمريكا لتتخلى عنهم الأخيرة وتقرر ترحيلهم.

بعد وصوله طفلا قادما من السلفادور، أُعطي سيجوفيا الجنسية الأمريكية ليتربى في "لونج بيتش"، حيث يتذكر أنه كان يحب اللعب بمجسمات الجنود؛ لحبه في كل ما يتعلق بالجيش، بينما كان سيجوفيا مختلفا عن أقرانه في الدراسة الثانوية، حيث قرر الالتحاق ببرنامج الجيش الأمريكي لتدريب ظباط الاحتياط من المراهقين، وبعد تخرجه من الثانوية عام 1989 بأسبوعين أُدرج سيجوفيا في صفوف مشاة البحرية الأمريكية "مارينز".

تم إرسال سيجوفيا مع بعثة المارينز للقتال أثناء غزو العراق، حيث تستدعي والدته ذكريات إرسال ولدها للقتال فتقول: "لم أرد أن يذهب ابني للقتال، وطالما تخيلت قدوم أحد الجنود لمنزلي لإخباري بمقتل ابني، كنت أطلب منه دائما ألا يذهب لكنه كان يقول (أريد الذهاب للحرب)"، ونجا سيجوفيا من الحرب لكنه فُصل من الجيش عام 2004 لإصابته الشديدة بعبوة ناسفة.

وأضافت والدة سيجوفيا، أن ابنها كافح لسنوات لنيل تمويل من الجيش الأمريكي لعلاج إصابته في الدماغ، متابعة أن ابنها كان عنيفا بسبب حالته النفسية ما أدى في نهاية المطاف لاتهامه بقضايا مخدرات وعنف؛ ليسجن على إثرها.

ويلتحق بالجيش الأمريكي 5000 جندي من ذوي الأصول اللاتينية سنويا، والذين يتيح لهم القانون الحصول على إقامة دائمة، حيث نال تلك الإقامة 130 ألفا منهم منذ عام 2001.

ويقول محامون إن الإجراءات البيروقراطية -خاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب- عملت على تعطيل حصول الجنود من أصول أجنبية على الإقامة الدائمة، كما أن ارتكاب الجندي من أصول أجنبية لأي جريمة يمنع حصوله على ذلك الامتياز، وبالتالي ترحيله.

ويقول براندي دوجزيك، محامي سيجوفيا، إن موكله حاول كثيرا الحصول على الإقامة الدائمة لكن البيرقراطية عطلت ذلك، وأضاف: "كانوا يضعون العقبات دائما أمام الحصول على الإقامة الدائمة، حيث كان الجندي من أصول أجنبية يقدم ورقه لهيئة الهجرة حينما يؤدي خدمته، بينما لا تسير الهيئة ورق الهجرة ليعود الجندي بعدها منهكا من الحرب وغير قادر على مسايرة الإجراءات البيروقراطية فلا يحصل على شيء".

ويقول سيجوفيا: "لم تكن تلك رؤيتي عن حياتي المستقبلية، فأنا نادم على بعض المخالفات التي ارتكبتها، وقضيت مدة عقوبتي، وبدلا من تركي أخرج وأبدأ حياتي من جديد، قاموا بحبسي مجددا في ظروف أكثر قساوة مما كنت عليه".

ويستذكر سيجوفيا أصعب موقف مر عليه في معسكر العزل حين قال له أحد موظفي "أيز": "أمريكا ليست وطنك فأنت لم تولد فيها.. شكرا جزيلا على خدمتك الوطن، لكن عليك الآن أن ترحل".

• "أتلانتو" وسمعة مرتبطة بالموت

يقع معسكر العزل -الذي يقيم به سيجوفيا- في مدينة "أتلانتو" الصحراوية التي تفصلها عن "لوس أنجلوس" ساعتين بالسيارة، حيث تدير شركة "جيا" سجنا خاصة للمهاجرين المراد ترحيلهم وسط اتهامات بالإهمال وسوء المعاملة للنزلاء.

وقالت مؤسسة "أوديت" الرقابية، إنها رصدت احتواء 15 من الزنازين على ملاءات أسرة معدة لاستخدامها في الانتحار، بينما شهد معسكر العزل 3 وفيات بسبب الانتحار في 3 أشهر عام 2018، بينما تم رصد 5 محاولات انتحار، وأن إدارة المعسكر تسيء معاملة النزلاء ولا تهتم بأحوالهم الصحية، بينما تقوم باستمرار بوضعهم رهن الحبس الانفرادي، وهو ما يقول عنه سيجوفيا: "إنهم لا يعرفون كيف يعاملون المرضى النفسيين جراء الحروب، فحالتي تتدهور كثيرا لديهم".

وفقا للدعوة القضائية التي تقدم بها سيجوفيا، فقد تعرض مرات للعزل الانفرادي، 5 أيام في كل مرة لا يتلقى خلالها فحصا طبيا أو أي أنواع العلاج.

وبحسب الدعوى، يشكو "سيجوفيا" من ألم بالصدر وصداع شديد، بينما لا يتعرض للفحص الطبي من قبل إدارة المعسكر، كما أصيب بوعكة في صدره بداية يوليو الماضي، وحينها لم تخضعه إدارة المعسكر للفحص الكافي بينما اكتفت بإبلاغ الإسعاف لأخذه.

قال المتحدث الرسمي لمجموعة "جيا"، المديرة لمعسكر العزل، إن الدعوة القضائية التي تقدم بها "سيجوفيا" لا أساس لما فيها من الصحة، لافتا إلى أن إدارة المعسكر تقدم العناية الصحية الكافية للنزلاء لديها.

وتقول منظمة "أيز" المسؤولة عن ترحيل المهاجرين، إن "سيجوفيا" صاحب سجل من الجرائم ويجب إعادته إلى السلفادور، فيما تمثل إعادة "سيجوفيا" للسلفادور حكما بالموت في بلد تعاني من انتشار العنف وجماعات الإجرام، وتقول والدة سيجوفيا إن "إعادة ابنها للسلفادور لن تفقده حياته فحسب، بل ستخسر أسرة بكاملها الكثير".