انقطاعات في التيار الكهربي شرقي كندا إثر مرور إعصار دوريان

تسبب إعصار دوريان في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان في المقاطعات الشرقية الكندية اليوم الأحد، حيث انتقل إلى الشمال الشرقي مصحوبا برياح قوية تكفي لاقتلاع الألواح الخشبية من الأسطح وكسر الفروع الكبيرة من الأشجار.

وقالت شركة الكهرباء في نوفا سكوشا إن حوالي 300 ألف عميل باتوا بلا كهرباء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكندية إن هذه الحالات كانت من بين ما يقدر بنحو 500 ألف حالة انقطاع للكهرباء في جميع أنحاء المقاطعات البحرية.

وقال المركز القومي الأمريكي للأعاصير في تقريره في الساعة الثانية مساء (1800 بتوقيت جرينتش) إن دوريان كان فوق الخليج الشمالي الشرقي لنهر سانت لورنس وهو يتحرك بسرعة تبلغ حوالي 41 كيلومترا في الساعة. وكان من المتوقع أن يستمر في اتجاه شمال غربي نيوفاوندلاند أو شرقي لابرادور، ثم يخرج إلى شمال المحيط الأطلسي.

وانخفضت السرعة القصوى المستمرة للرياح إلى 120 كيلومترا في الساعة، بقوة تكفي لتصنيفه إعصارًا من الفئة الأولى.ومن المتوقع أن تنخفض قوة دوريان لتصبح دون مستوى الأعاصير بعد اجتياز نيوفاوندلاند.