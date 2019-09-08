 الفلبين: أجنبية مسلحة تلقي حتفها في تفجير انتحاري استهدف سرية عسكرية - بوابة الشروق
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الفلبين: أجنبية مسلحة تلقي حتفها في تفجير انتحاري استهدف سرية عسكرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 5:29 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 5:29 م

لقت أجنبية مسلحة، مساء الأحد، حتفها في تفجير انتحاري استهدف سرية عسكرية جنوب الفلبين، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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