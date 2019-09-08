«القوى العاملة» تتابع مستحقات عامل توفى إثر حادث على باب شركته في الإسماعيلية

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستي ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته في الحال؛ للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، اليوم الأحد، من مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بإحدى الشركات للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وأن العامل المتوفى يدعى "السيد أحمد أمين"، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع أتوبيس الشركة من الخلف؛ ما أدى إلى وفاته في الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن في عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

ووجه مدير الشركة، بإعطاء العاملين في الوردية الأولى إجازة لحضور جنازة العامل المتوفي، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.