مسئول إيراني: أوروبا لم تستطع ملئ فراغ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

قال رئيس منظمة الطاقة الذریة الإیرانية علي أكبر صالحي إن الاتفاق النووي ليس طريقا باتجاه واحد، وكان من المقرر أن يكون باتجاهين، مؤكدا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب كما فعلتها في المراحل الثلاث.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا "الإيرانية عن صالحي قوله، خلال لقائه القائم بأعمال المدير العام للوكالة الذرية كورنل فروتا، "للأسف لم يستطع الأوروبيون ملء الفراغ الذي تسبب فيه خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أو الوفاء بوعودهم".

وأضاف صالحي أن إيران قررت ألا يُناقش الاتفاق النووي من اتجاه واحد فقط، وأن يكون طريقا باتجاهين، وإن أصبحت مناقشة هذا الاتفاق طريقا من طرف واحد، فإن إيران لديها العديد من الخيارات التي سوف تتخذها، كما اتخذت الخطوات الثلاث بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي".