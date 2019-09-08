وزير خارجية فرنسا: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني

قال وزير الخارجية الفرنسي، إن قنوات الحوار مازالت مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأحد.