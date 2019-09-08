 وزير خارجية فرنسا: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني - بوابة الشروق
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وزير خارجية فرنسا: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني

دينا النجار
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 10:36 ص | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 10:36 ص

قال وزير الخارجية الفرنسي، إن قنوات الحوار مازالت مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأحد.

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