وزير خارجية فرنسا: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني

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قال وزير الخارجية الفرنسي، إن قنوات الحوار مازالت مفتوحة أمام الاتفاق النووي الإيراني، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأحد.