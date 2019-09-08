اتحاد الصناعات الألمانية: معدل نمو الاقتصاد الألماني قد يتراجع إلى صفر حال «بريكست دون اتفاق»

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توقع اتحاد الصناعات الألمانية أن يحقق اقتصاد البلاد معدل نمو 5ر0% هذا العام، وهى نسبة أقل بواقع نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات التي أصدرها الاتحاد في يونيو الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الاتحاد القول في تقريره حول الربع الثالث الذي صدر اليوم الأحد إنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) نهاية أكتوبر المقبل" بدون اتفاق، قد يتراجع معدل نمو الاقتصاد الألماني إلى "صفر".

وقال مدير الاتحاد يواخيم لانج في بيان: "اقتصاد ألمانيا سيواصل فقدان الزخم حتى نهاية العام"، مضيفا: "مازال الغموض الاقتصادي مرتفعا بسبب التوترات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأشار الاتحاد إلى أن دخول ألمانيا في مرحلة الركود الفعلي أصبح "مرجحا بصورة كبيرة" عقب تراجع إجمالي الناتج المحلي بواقع 1ر0% في الربع الثاني.

وطالب لانج الحكومة الألمانية بتغيير سياستها النقدية من أجل دفع نمو الاقتصاد.