 عاجل.. مقتل 8 إرهابيين من داعش في غارة للتحالف الدولي بالعراق - بوابة الشروق
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عاجل.. مقتل 8 إرهابيين من داعش في غارة للتحالف الدولي بالعراق

دينا النجار
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 2:37 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 2:37 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، في خبر عاجل منذ قليل أنه تم مقتل 8 إرهابيين من داعش في غارة للتحالف الدولي بمحافظة نينوي بالعراق.

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