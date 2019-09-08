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ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، في خبر عاجل منذ قليل أنه تم مقتل 8 إرهابيين من داعش في غارة للتحالف الدولي بمحافظة نينوي بالعراق.