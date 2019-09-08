المزيد من التأجيل في بناء المطار الجديد في برلين

تعرضت أعمال البناء في المطار الجديد في برلين التي تم تأخيرها عدة مرات لانتكاسة أخرى.

وقال متحدث اليوم الأحد إن هناك "تعديلات هيكلية" في مبنى الركاب رقم 2 في مطار براندنبورج في برلين أصبحت ضرورية في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن هذه التعديلات قد اكتملت إلى حد كبير. على سبيل المثال، بعض المساحات التي تترك في الخرسانة من أجل التركيبات التقنية لم تكن في الأماكن الصحيحة.

وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج أنه بسبب أخطاء التخطيط الخطيرة، من غير المرجح أن يتم الانتهاء من مبنى الركاب بحلول تاريخ الافتتاح المقرر في أكتوبر 2020 .

وبدأ التخطيط للمطار المحاط بالمشكلات في عام 1992، بعد وقت قصير من إعادة توحيد ألمانيا، ولكن سوء التخطيط والعيوب في البناء أدت إلى تكرار التأخير.

وتفيد التقارير بأن التكاليف ارتفعت من نحو مليار يورو (1ر1 مليار دولار) وفقا لتقديرات في عام 1995 إلى نحو 7 مليارات يورو.

وكان من المقرر في الأصل أن يتم افتتاحه في عام 2011، ولكن تم تأجيل مواعيد الافتتاح مرارا.