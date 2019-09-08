 العثور على مسؤول سابق في حزب الله مقتولا داخل منزله ببيروت - بوابة الشروق
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العثور على مسؤول سابق في حزب الله مقتولا داخل منزله ببيروت

نور رشوان
نشر فى : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 10:50 م | آخر تحديث : الأحد 8 سبتمبر 2019 - 10:50 م

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أنه تم العثور على مسؤول سابق في حزب الله اللبناني، مقتولًا داخل منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

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