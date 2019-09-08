العثور على مسؤول سابق في حزب الله مقتولا داخل منزله ببيروت

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، أنه تم العثور على مسؤول سابق في حزب الله اللبناني، مقتولًا داخل منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.