 نجل فؤاد المهندس يكشف علاقة والده بالزعيم عادل إمام - بوابة الشروق
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نجل فؤاد المهندس يكشف علاقة والده بالزعيم عادل إمام

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 5:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 5:37 ص

قال محمد المهندس، نجل الفنان فؤاد المهندس، إن الفنان عادل إمام هو التلميذ الأول لوالده، معقبًا: «دايما كان يقول عادل إمام ابني البكري اللي ماخلفتوش»، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن من تلاميذ والده الضيف أحمد وسيد زيان وفاروق فلوكس وشريهان وسناء يونس، إضافة إلى محمد صبحي، الذي مثل معه حوالي فيلمين، وكان يسانده في بداية مشواره الفني.

وأكد أنه اهتم بشخصين فقط للغاية، وهما عادل إمام والضيف أحمد، مضيفًا أن والده كان يتوقع نجاح الضيف.

وذكر أنه رغم ما وصل إليه عادل إمام من نجومية، فإنه كان عندما يقابل والده يتعامل معه كابن له، لافتًا إلى أنه مازال على اتصال بعادل إمام ليطئن على صحته.

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