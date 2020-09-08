مئات من العمال الكولومبيين يحتجون على سياسات الحكومة

شكّل مئات من الكولومبيين يوم الاثنين، قوافل من السيارات والدراجات النارية والهوائية، للاحتجاج على سياسات الحكومة التي يعتبرونها تقوض حقوق العمال.

واتجهت نحو 200 مركبة إلى مبنى وزارة العمل في العاصمة بوجوتا، حسبما أفادت إذاعة كاراكول.

ويُنظر إلى المسيرة على أنها استمرار للاحتجاجات التي هزت البلاد لأسابيع، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف ، أواخر العام الماضي.

ويرفض المحتجون مرسوما تقول الحكومة أنه يحمي أصحاب الدخول المنخفضة، لكن بعض المنتقدين رأوا أنه يسهل على أصحاب العمل دفع أجور العمال بالساعة.

كما انتقد المتظاهرون الرئيس المحافظ إيفان دوكي بسبب المجازر الأخيرة من جانب مجموعات مسلحة وخطة إنقاذ بقيمة 370 مليون دولار لشركة الطيران المفلسة أفيانكا.