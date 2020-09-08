السودان: الأمطار الغزيرة على الهضبة الإثيوبية وراء الفيضان

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الأمطار الغزيرة على الهضبة الإثيوبية هي السبب الأساسي في الفيضان، الذي تشهده البلاد، وليس سد النهضة أو السد العالي، كما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن هناك فيضانات أخرى في بعض الأودية نتيجة للأمطار المحلية، مثل دار فور وكردفان وطوكر.

وأوضح أن كسر حدة الفيضان بواسطة سدي الروصيرص ومروي، كان له أثر كبير في تخفيض حجم الكارثة.

ونفى ما تردد كذلك عن وجود شقوق في خزان جبل أولياء، مؤكدًا أن السدود السودانية تعمل جميعًا بصورة ممتازة ويديرها أشخاص مؤهلون، وأن الحديث عن وجود شقوق في خزان له غرض غير سوي.