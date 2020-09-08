رئيس نيجيريا يدعو زعماء إيكواس إلى احترام مدد ولايتهم

حث الرئيس النيجيري محمدو بوهاري قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" اليوم الاثنين، احترام مدة الولاية لكل منهم والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة لتجنب عدم الاستقرار السياسي في بلدانهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن بوهاري وجه دعوته قبل أن يجري عضوي إيكواس كوت ديفوار وغينيا انتخاباتهما الشهر المقبل.

ويسعى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ونظيره الغيني، ألفا كوندي، إلى إعادة انتخابهما بعد أن قضيا فترتين في السلطة.

وقال بوهاري في بيان عبر البريد الإلكتروني :"إن التحديات التي تواجه المنطقة الإقليمية هائلة في هذا الوقت، وتشمل المسائل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والمنطقة الفرعية التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا يمكنها تحمل أزمة سياسية أخرى من خلال تمديد ولاية الحكم ".