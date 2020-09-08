لبنان يسجل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 21 ألفًا و324 في البلاد.

وأشارت «الصحة اللبنانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إلى تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 207.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 890 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.