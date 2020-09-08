تويتر يشهد جلسة صلح بين رامي عياش والمخرج ناصر فقيه

شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جلسة صلح بين المطرب اللبناني رامي عياش، وابن بلده المخرج ناصر فقيه، بعد أن احتد الخلاف بينهما على خلفية بكاء داليدا زوجة رامي عياش عقب استماعها إلى أغنية "أنا ثائر".

وفي هذا السياق، نشر فقيه خبر البكاء مع صورة ظهر فيها عياش وزوجته وهما يجلسان في طائرة خاصة عبر حسابه على تويتر، وكتب تغريدة قال فيها: "بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة أو بس نزلوا عالأرض؟".

وعلى الفور رد رامي عياش عليه: "الأرض بتشبه أخلاقك بيندعس عليها".

ومنذ لحظات كتب المخرج ناصف فقيه تغريدة يعتذر فيها لرامي جاء فيها: "‏تعليقي على صورة رامي وزوجته داليدا كان ضمن إطار تعليق ساخر وما كان المقصود منه أبداً الإساءة لها".

وتابع: "للأسف في إعلاميين دخلوا على الخط وعم يجربوا يصطادوا بالماء العكر. أنا بكِن كل الاحترام لداليدا وكان لازم أنا ورامي ندرس ردّة فعلنا أكتر. في أشياء أهم نحكي فيها بالبلد، وجب التوضيح".

وتقبل رامي عياش اعتذاره ونشر مجموعة من التدوينات شرح فيها الموقف وقال: "‏اعتذارك على راسي ولو حكيت عني شخصيا وحياتك ما كنت رديت مش أصول نحن الرجال نحكي عن حرم وعرض بعض.

وتابع: "بتغريدتك هيدي بحط أخلاقك عالرأس .ويا استاذ ناصر نحن لا رحنا سياحة ولا حطينا صور احتفالات ولا شط بحر".

وأكمل: "‏نحن رحنا نفتح سلسلة مطاعم اسمها لبنان بكل فخر ونضمن مستقبل ولادنا إن كان بطيارة عامة أو خاصة مش هيدا المضمون".

وختم كلامه: "كل خطوة بالأعمال لازم تتواكب بخبر للانتشار فقط لا غير. نحن أقل الناس ومش بحاجة للمكابرة .كل الاحترام لك ولعائلتك".