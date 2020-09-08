القوى العاملة: بدء رعاية 60 ألف عامل غير منتظم بالعلمين

• سعفان: إصدار شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة وإثباتها ببطاقة الرقم القومي

واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية بزيارة مدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا وتأمينًا، واطمئن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى، حيث كان في استقباله المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.

وقال سعفان، في تصريحات له اليوم، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجرى حاليا وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أننا بدأنا بمدينة العلمين التي يعمل بها ما يقرب من 60 ألف عامل غير منتظم، مؤكدا أنه في أوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.

وأضاف سعفان، أنه تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوى العاملة والداخلية، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع، وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.

ونوه بأن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة؛ تيسيرا على هذه الفئة، وتوفيرا للوقت والجهد، مشيرًا إلى أنه يعقب ذلك استخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التي يعملون عليها فعليا، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل في اليوم التالي.

وشدد سعفان على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومي مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، وذلك حفاظا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها، موجها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار فيروس كورونا أثناء عملية تقديم الخدمة، وسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى، والعمل على قدم وساق حتى يتم الانتهاء من تقديم هذه الخدمة لكل العمالة غير المنتظمة الموجودة بالمشروع.

ولفت إلى أن العمالة غير المنتظمة في قطاع التشييد والبناء أعدادهم كثيرة بمختلف المهن في القطاع، مؤكدا ضرورة العمل على رعاية تلك الفئة والانطلاق من هذا المجال إلى آخر بداية لرعايتهم، بالتعاون مع كل الجهات المختصة، مؤكدا ضرورة عمل مكتب عمل داخل منطقة العلمين الجديدة لرعاية العاملين في تلك المنطقة وتيسيرا على العمال الموجودين لتقديم الخدمات في سهولة.