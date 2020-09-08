قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الغرض من مبادرة «ميغلاش عليك» تحفيز الاستهلاك، موضحًا أن نمو اقتصاد الدول يرتبط بعدة عوامل منها؛ الصناعة أو التجارة أو الاستثمار أو الاستهلاك أو مزيج من هذه العوامل.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المبادرة تنتهي يوم 26 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنها من الممكن أن تمتد بعد هذا الموعد.

وأشار إلى أن الدولة أخذت على عاتقها، بالتعاون مع وزارة المالية، أن يكون هناك نوع من الترويج للمنتجات المحلية، متابعًا أن المبادرة يشترك فيها أكثر من 1100 تاجر، ويتم فيها عرض أكثر من أربعة آلاف منتج.

ولفت مساعد وزير التموين إلى تقديم خصم بقيمة 200 جنيه لكل فرد من حاملي بطاقة التموين، طوال فترة المبادرة؛ لتشجيع الاستهلاك، قائلًا إن هناك 22 مليون بطاقة دعم تموين.

وأوضح أن وزارة المالية هي من تتحمل فرق التكلفة، معقبًا على سؤال الإعلامي سيد علي عما إذا كانت الخصومات بالمبادرة حقيقية: «انزل وشوف التجار والمصنعين».

وأطلقت وزارة المالية مبادرة «ميغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي في نهاية شهر يوليو الماضي، بحيث تتيح للعملاء كافة البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ونسب الخصومات، كما يتيح للمواطن الشراء «أون لاين».