«اقتصادية قناة السويس»: زيادة بنسبة 40% بعدد شاحنات الحاويات بميناء شرق بورسعيد

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الفترة الماضية كانت هامة جدًا بالنسبة للمنطقة الاقتصادية والموانئ التابعة لها.

وعن تحقيق ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رقمًا قياسيًا لتداول الحاويات خلال أغسطس الماضي، عقب «زكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين: «شهر ممتاز وعام جيد رغم كل الظروف العالمية»، معربًا عن أمله في تحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

وتابع: «ننشد نموًا مستمرًا.. ليس فقط في ميناء شرق بورسعيد، بل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها»، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد من الموانى الرئيسية التي اعتمدت عليها الدولة في الصادرات والواردات بما فيها حركة الترانزيت.

وعلى جانب آخر، لفت إلى أنه تم الانتهاء من الحوض الثاني في ميناء العين السخنة والذي بصدد استلامه، قائلًا إن هذا الحوض سيضاعف قدرة الميناء بالنسبة للتداول بعد دخوله فب الخدمة.

وأعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تحقيق ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رقماً قياسياً لتداول الحاويات بالميناء يصل إلى 220 ألف حركة خلال شهر أغسطس 2020 لأول مره منذ تم افتتاح المحطة، وهو يمثل زيادة بنسبة 15.1٪ مقارنة بأغسطس الماضي. فى حجم تداول محطة حاويات شرق بورسعيد التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات

وأضاف زكي أن الميناء حققت زيادة في حركة الشاحنات خلال الشهر ذاته بنسبة 40٪ مقارنة بأغسطس الماضي مع تحقيق أعلى حركة شاحنات خلال يوم واحد منذ افتتاح المحطة حيث وصلت حركة الشاحنات يوم 31 أغسطس إلى 475 شاحنة.



