فيلم مولان الجديد يواجه دعوات بالمقاطعة بسبب شكر شركة إنتاجه للحكومة في شينجيانج

تواجه النسخة الحية والجديدة من فيلم الاثارة الدرامي "مولان"، دعوات للمقاطعة، بعد أن توجهت شركة "ديزني" المنتجة للفيلم بالشكر لكيانات حكومية في شينجيانج، وهي منطقة صينية تُتهم فيها السلطات بقمع الأقليات العرقية.



وكان قد تم عرض الفيلم - الذي تدور أحداثه حول قصة "هوا مولان"، وهي امرأة صينية تتنكر في زي رجل لكي تقاتل من أجل الجيش الإمبراطوري بدلا من والدها - على منصة "ديزني بلس" لبث الافلام والمسلسلات، يوم الجمعة الماضي.



ولاحظ مشاهدو الفيلم رسائل شكر موجهة من جانب شركة "ديزني" لثمانية كيانات حكومية في منطقة شينجيان غربي البلاد، حيث تُتهم الحكومة بشن حملة اعتقالات جماعية ضد الأقليات العرقية.



ويشار إلى أن الفيلم تم تصويره في مواقع مختلفة في شينجيانج، إلى جانب أماكن أخرى، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية.