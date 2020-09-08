التعليم: لم نستطع منع الدروس الخصوصية قبل تقديم البدائل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة قدمت كل ما تستطيع من مصادر التعلم من؛ كتب وكتب إلكترونية ومنصات رقمية وقنوات تليفزيونية، لافتًا إلى إعادة مجموعات التقوية بإجراءات احترازية وإفادة عالية من المعلمين.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن مجموعات التقوية ستقدم فرصًا لا نهائية للطلاب، وتوفر النقود، وتضمن جودة التعليم، وتحافظ على الأولاد، قائلًا إن الوزارة لم تتمكن من منع الدروس الخصوصية قبل تقديم البدائل.

وأوضح أن الوزارة أضافت عددًا من المنصات التعليمية، إضافة إلى تصميم البرامج على القنوات التعليمية للمراحل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأشار إلى أن أموال أولياء الأمور ستذهب إلى المكان الصحيح عند التحاق الطلاب بمجموعات التقوية، موضحًا أن الأموال سيتم توجيهها إلى المدرسة والمعلم والإدارة.

وتوجه برسالة لأولياء الأمور: «مش محتاجين تروحوا برا خدمات الوزارة، ونقدم لكم البدائل التي تحافظ على نقودكم وجودة التعليم وتعد الأولاد لنظام الامتحانات الجديد».

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انطلاق الدراسة في المدارس العامة 17 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ في المدارس الدولية 15 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن مصر نجحت في العبور بالأزمة التي حدثت في العام الدراسي المنتهي 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر وزارة التعليم، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، أن العام الماضي كان زاخرا بالتحديات، بالإضافة إلى أن هناك تحدٍ في العام الدراسي الجديد وهو كيف سينتظم 23 مليون طالبا ومليون معلم غير الإداريين في العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.