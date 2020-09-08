قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو هو إنقاذ للثروة الحيوانية وتوسع رأسي فيها، مشيرًا إلى الإقبال غير المسبوق على المشروع.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن عدد المستفيدين من المشروع في قوائم الانتظار يبلغ 9450 هذا العام، لافتًا إلى أن زيادة الإقبال جعل وزارة الزراعة تفعل بروتوكولًا رباعيًا مع وزارة التموين والبنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن صغار المربيين يمثلون من 60 لـ70% تقريبًا من جملة ما تمتلكه الوزارة من الثروة الحيوانية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بهذه الفئة من المربين، حفاظًا على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وذكر أن المشروع يوفر ما يقرب من 40 ألف طن من جملة احتياجات الدولة من اللحوم الحمراء، مضيفًا: «احتياجنا 900 ألف طن من اللحوم الحمراء، نوفر منها 470 ألف محليا، ونستورد الباقي».

وعن أسعار اللحوم، لفت إلى أن هناك استقرارًا وثباتًا واضحًا في الأسعار، مع أزمة كورونا، مستطردًا: «لدينا قاعدة بيانات دقيقة، ولدينا حصر للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية ككل، ولا نستورد كيلو واحد لحوم إلا في احتياجنا».

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة، أمس الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية، وذلك بسبب أن هذا المشروع له مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم.